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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 30 октября 2023
Эмполи
30.10.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
5'
Д. Скамакка
29'
Т. Коопмейнерс
51'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Аталанта
86'
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Руджери
Желтая карточка
Я. Фаццини
85'
Замена
С. Бастони
️️️️
Р. Марин
82'
76'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Кансельери
75'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ю. Мале
74'
Желтая карточка
Э. Гьяси
69'
66'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Т. Коопмейнерс
65'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Д. Скамакка
Замена
А. Исмайли
️️️️
С. Валюкевич
63'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Н. Камбьяги
63'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. де Рон
46'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Скальвини
Желтая карточка
Л. Кэкачей
35'
Желтая карточка
Ю. Мале
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Д. Скамакка
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
А. Лукман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
(К)
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-2-1
99
Бериша
13
Кэкачей
6
Валюкевич
5
Луперто
24
Эбуехи
33
Грасси
18
Марин
14
Мале
28
Камбьяги
22
Кансельери
9
Капуто
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
42
Скальвини
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
11
Лукман
9
Скамакка
6
Валюкевич
44
Исмайли
44
Исмайли
6
Валюкевич
14
Мале
10
Фаццини
10
Фаццини
14
Мале
18
Марин
10
Бастони
10
Бастони
18
Марин
22
Кансельери
70
Мальдини
70
Мальдини
22
Кансельери
28
Камбьяги
11
Гьяси
11
Гьяси
28
Камбьяги
13
Руджери
5
Баккер
5
Баккер
13
Руджери
42
Скальвини
2
Толой
2
Толой
42
Скальвини
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Аталанта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Карло Кастеллани
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