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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 02 декабря 2023
Нант
02.12.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
25'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ницца
Замена
Л. Диак
️️️️
П. Чиривелья
90'
+4
Желтая карточка
П. Чиривелья
89'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
М. Коко
82'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Мохамед
82'
81'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Ндайшими
81'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
М. Сансон
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сиссоко
76'
71'
Замена
Х. Будауи
️️️️
П. Росарио
62'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Ж. Бога
62'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Э. Гессан
Желтая карточка
Ж. Дюверн
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
25'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-1-2-3-1
40
Лафон
5
Джемерт
21
Кастеллетто
93
Дюверн
4
Чиривелья
8
Аугусто
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
97
Коко
42
Мохамед
4-2-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
8
Сансон
13
Бога
10
Гессан
9
Моффи
97
Коко
5
Паллуа
5
Паллуа
97
Коко
4
Чиривелья
25
Диак
25
Диак
4
Чиривелья
17
Сиссоко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Сиссоко
42
Мохамед
17
Бамба
17
Бамба
42
Мохамед
55
Ндайшими
3
Лотомба
3
Лотомба
55
Ндайшими
13
Росарио
6
Будауи
6
Будауи
13
Росарио
8
Сансон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
8
Сансон
13
Бога
26
Буанани
26
Буанани
13
Бога
10
Гессан
9
Лаборд
9
Лаборд
10
Гессан
Остались в запасе
Нант
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Нант - Ницца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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