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«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
«Рома» продала защитника сборной США
31 июля 2023, 09:20
1
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
16 апреля 2023, 14:38
2
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
«Рома» продала защитника сборной США
31 июля 2023, 09:20
1
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
16 апреля 2023, 14:38
2
Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона
24 февраля 2022, 16:44
1
Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца
15 ноября 2019, 08:11
6
Экс-форвард «Спартака» Эменике подписал контракт с «Вестерло». Игрок был без клуба больше года
16 сентября 2019, 15:58
2
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
8
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
25 июля 2022, 12:23
8
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Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
3 : 0
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Гент
2 : 2
27.01.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
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4 : 2
30.01.2024
Серкль Брюгге
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Вестерло
0 : 3
03.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Вестерло
4 : 2
30.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Гент
2 : 2
27.01.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
3 : 0
20.01.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге

Вестерло - Генк - 17 марта 2024

Вестерло
17.03.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
- : -
Не начался
Генк
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Статистика матча Вестерло - Генк
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
0
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Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
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Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
- : -
11.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
- : -
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
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