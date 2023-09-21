«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
«Рома» продала защитника сборной США
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
«Рома» продала защитника сборной США
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона
Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца
Экс-форвард «Спартака» Эменике подписал контракт с «Вестерло». Игрок был без клуба больше года
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
«Зенит» интересуется защитником «Генка»