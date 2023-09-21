«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Яя Туре нашел работу в Бельгии
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
Яя Туре нашел работу в Бельгии
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»