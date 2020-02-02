15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
«Валенсия» объявила о переходе нападающего сборной Украины