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Генк
Брюгге
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
5 января, 15:59
0
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
8
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
25 июля 2022, 12:23
8
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
5 января, 15:59
0
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
«Валенсия» объявила о переходе нападающего сборной Украины
1 сентября 2023, 13:53
1
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Последние матчи
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Генк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
3 : 0
20.01.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Шарлеруа
1 : 4
27.01.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Брюгге
3 : 2
30.01.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Брюгге
3 : 2
30.01.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Шарлеруа
1 : 4
27.01.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
3 : 0
20.01.2024
Вестерло

Генк - Брюгге - 03 марта 2024

Генк
03.03.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
- : -
Не начался
Брюгге
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Комментарии
Статистика матча Генк - Брюгге
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Бельгия. Про-Лига
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Текущие
Будущие
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
- : -
17.02.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
- : -
17.02.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
- : -
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серкль Брюгге
- : -
18.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
- : -
17.02.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
- : -
17.02.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
- : -
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серкль Брюгге
- : -
18.02.2024
Брюгге
Россия
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