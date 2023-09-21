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Моленбек
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
7 сентября 2023, 08:29
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
27 июля 2023, 11:44
2
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
8
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
25 июля 2022, 12:23
8
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
7 сентября 2023, 08:29
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
27 июля 2023, 11:44
2
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Последние матчи
Все
Генк
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Моленбек
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Моленбек
2 : 2
03.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Моленбек
0 : 1
21.01.2024
Эйпен

Генк - Моленбек - 17 февраля 2024

Генк
17.02.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
- : -
Не начался
Моленбек
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Генк - Моленбек
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Бельгия. Про-Лига
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Текущие
Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Россия
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