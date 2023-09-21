«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
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«Зенит» интересуется защитником «Генка»
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
«Зенит» интересуется защитником «Генка»