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Генк
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
8
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
25 июля 2022, 12:23
8
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
30 июля 2020, 09:53
1
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
19 июля 2019, 07:25
4
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
6 июня 2018, 18:29
3
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
13 января 2018, 10:24
4
Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»
11 января 2018, 15:02
8
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
8
«Зенит» интересуется защитником «Генка»
25 июля 2022, 12:23
8
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Мехелен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
1 : 2
19.01.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Мехелен
2 : 2
01.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
1 : 2
19.01.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 1
28.01.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
1 : 1
20.01.2024
Серкль Брюгге

Мехелен - Генк - 11 февраля 2024

Мехелен
11.02.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 1
Матч завершен
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Генк
38' Р. Скофс
32' Т. Арокодаре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мехелен - Генк
Матч завершен
88'
Замена
Анди Зекири ️️️️➡️️ Брайан Хейнен
Замена
Bilal Bafdili ️️️️➡️️ Bill Antonio
84'
Замена
Патрик Пфлюке ️️️️➡️️ Жоффри Хайреманс
77'
72'
Желтая карточка
Джозеф Пайнтсил
Желтая карточка
Ngal'ayel Mukau
66'
Замена
Ислам Слимани ️️️️➡️️ Lion Lauberbach
59'
Замена
Мори Конате ️️️️➡️️ Мунаше Гарананга
58'
ГОЛ! 1:1
Роб Скофс
38'
32'
ГОЛ! 0:1
Толу Арокодаре
12'
Желтая карточка
Zakaria El Ouahdi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
23
Дам Фулон
ЛЗ
27
Дэвид Бейтс
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Elias Cobbaut
ЦЗ
34
Ngal'ayel Mukau
ЦП
16
Роб Скофс
(К) ЦП
7
Жоффри Хайреманс
ПВ
19
Керим Мрабти
ЦФ
20
Lion Lauberbach
ЦФ
38
Bill Antonio
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
22
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Марк МакКензи
ЦЗ
77
Zakaria El Ouahdi
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К) ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Мехелен
21
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
35
Bilal Bafdili
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
39
Isaac Asante
ЦФ
Генк
30
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
90
Christopher Baah
ЦП
78
Konstantinos Karetsas
ЦП
19
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
24
Люка Ойен
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
67
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-2-1-3
1
23
Фулон
42
Гарананга
22
27
Бейтс
34
16
Скофс
7
Хайреманс
38
20
19
Мрабти
4-4-1-1
26
Вандевордт
22
Соболь
2
МакКензи
77
46
Куэста
5
Галарса
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
10
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
42
Гарананга
8
Конате
8
Конате
42
Гарананга
38
35
35
38
7
Хайреманс
77
Пфлюке
77
Пфлюке
7
Хайреманс
20
13
Слимани
13
Слимани
20
8
Хейнен
9
Зекири
9
Зекири
8
Хейнен
Остались в запасе
Мехелен
Генк
21
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
39
Isaac Asante
ЦФ
30
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
90
Christopher Baah
ЦП
78
Konstantinos Karetsas
ЦП
19
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
24
Люка Ойен
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
67
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
39
Isaac Asante
ЦФ
Остались в запасе
30
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
90
Christopher Baah
ЦП
78
Konstantinos Karetsas
ЦП
19
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
24
Люка Ойен
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
67
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Мехелен - Генк
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
373
482
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Бельгия. Про-Лига
Все
Текущие
Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
1 : 3
11.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
1 : 2
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
1 : 3
11.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
1 : 2
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
- : -
17.02.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
- : -
17.02.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
- : -
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серкль Брюгге
- : -
18.02.2024
Брюгге
Россия
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