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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Юнион СЖ
Гент - Юнион СЖ: обзор матча 26 ноября 2023
Гент
26.11.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
45+3'
Ж. де Сар (П)
55'
К. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Юнион СЖ
88'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
86'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
Замена
Д. Орбан
️️️️
М. Фофана
84'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Т. Тиссудали
79'
66'
Желтая карточка
Г. Нильссон
63'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
М. Амура
56'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Л. Амани
56'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Эккерт
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Пуэртас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. де Сар
45'
+3
Желтая карточка
М. Фофана
43'
Желтая карточка
С. Кумс
43'
4'
Желтая карточка
М. Амура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-3-2-1
33
Руф
27
Кандусс
33
Торунарига
4
Ватанабе
16
Гандельман
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
9
Тиссудали
39
Фофана
99
Кюйперс
4-1-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
10
Эккерт
9
Амура
9
Тиссудали
17
Юлсагер
17
Юлсагер
9
Тиссудали
39
Фофана
99
Орбан
99
Орбан
39
Фофана
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
10
Амани
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Амани
9
Амура
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Амура
10
Эккерт
13
Родригес
13
Родригес
10
Эккерт
Остались в запасе
Гент
Юнион СЖ
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Гент - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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