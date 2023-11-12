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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 12 ноября 2023
Гент
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
38'
М. Самуас
45+4'
К. Дольберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Андерлехт
85'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Дрейер
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
Замена
П. Геркенс
️️️️
Т. Тиссудали
80'
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Хонг
79'
Замена
Д. Орбан
️️️️
У. Кюйперс
69'
65'
Желтая карточка
К. Дольберг
63'
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Стройкенс
Желтая карточка
Т. Тиссудали
59'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дольберг
ГОЛ! 1:0!
М. Самуас
Пас отдал
Т. Тиссудали
38'
33'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
13'
Желтая карточка
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-4-1-1
33
Руф
27
Кандусс
33
Торунарига
3
Браун
4
Ватанабе
18
Самуас
4
де Сар
20
Хонг
24
Кумс
9
Тиссудали
99
Кюйперс
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Ритс
10
Дрейер
9
Азар
29
Стройкенс
9
Дольберг
9
Тиссудали
18
Геркенс
18
Геркенс
9
Тиссудали
20
Хонг
39
Фофана
39
Фофана
20
Хонг
99
Кюйперс
99
Орбан
99
Орбан
99
Кюйперс
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
10
Дрейер
14
Раман
14
Раман
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Андерлехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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