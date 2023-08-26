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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Оуд-Хеверли
Эйпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 26 августа 2023
Эйпен
26.08.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Эйпен - Оуд-Хеверли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Новости команд
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Эйпен
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
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Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
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2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
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Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
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2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
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