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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Вестерло
Андерлехт - Вестерло: обзор матча 20 августа 2023
Андерлехт
20.08.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вестерло
1'
К. Дольберг
71'
Я. Вертонген
80'
Э. Йорданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Вестерло
86'
Желтая карточка
Э. Йорданов
86'
Замена
F. Goure
️️️️
Н. Мадсен
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
82'
Замена
М. Кана
️️️️
М. Ритс
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
Э. Йорданов
Пас отдал
Ю. Мацуо
73'
Желтая карточка
Н. Мадсен
ГОЛ! 2:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
Т. Леони
71'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
А. Флипс
70'
66'
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Фикселлес
66'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
М. Фриган
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
61'
51'
Желтая карточка
М. Фикселлес
46'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Р. Тагир
46'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
A. Mebude
Желтая карточка
А. Диавара
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Т. Леони
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дюпе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
24
Диавара
23
Ритс
6
Леони
70
Флипс
14
Раман
9
Дольберг
3-2-2-3
20
Гиллекенс
14
Рейнолдс
28
Тагир
2
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
11
19
Стассен
20
Фриган
23
Ритс
55
Кана
55
Кана
23
Ритс
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
70
Флипс
29
Стройкенс
29
Стройкенс
70
Флипс
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
28
Тагир
32
Йорданов
32
Йорданов
28
Тагир
19
Фикселлес
89
Шадли
89
Шадли
19
Фикселлес
11
14
Мацуо
14
Мацуо
11
20
Фриган
7
Алькосер
7
Алькосер
20
Фриган
24
Мадсен
11
11
24
Мадсен
Остались в запасе
Андерлехт
Вестерло
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Андерлехт - Вестерло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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