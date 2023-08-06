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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Брюгге
Вестерло - Брюгге: обзор матча 06 августа 2023
Вестерло
06.08.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
36'
И. Тиаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Брюгге
90'
+2
Замена
К. Нильсен
️️️️
А. Нуса
85'
Замена
Ж. Ордоньес
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
84'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Фикселлес
84'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
78'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
М. Фриган
73'
Замена
Л. Стассен
️️️️
Ю. Мацуо
73'
72'
Замена
М. Ритс
️️️️
У. Ветлесен
72'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
И. Тиаго
Замена
A. Mebude
️️️️
Э. Дачи
58'
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Тиаго
Пас отдал
Х. Ванакен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
5
Бос
28
Тагир
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
14
Мацуо
20
Фриган
22
Дачи
3-1-2-3-1
22
Миньоле
64
Саббе
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
7
Нуса
9
Тиаго
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
19
Фикселлес
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
19
Фикселлес
14
Мацуо
19
Стассен
19
Стассен
14
Мацуо
22
Дачи
11
11
22
Дачи
20
Фриган
17
Ваэзен
17
Ваэзен
20
Фриган
70
Сков Ольсен
4
Ордоньес
4
Ордоньес
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
23
Ритс
23
Ритс
10
Ветлесен
9
Тиаго
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Тиаго
7
Нуса
94
Нильсен
94
Нильсен
7
Нуса
Остались в запасе
Вестерло
Брюгге
20
Ник Гиллекенс
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
24
Ник Шинтон
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Вестерло - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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