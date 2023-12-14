Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф

Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф

Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет

Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»

Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»

Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»