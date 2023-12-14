«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет
Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»
Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»
Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»
Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену