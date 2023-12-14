Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Антверпен
Серкль Брюгге
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет
29 марта 2022, 11:57
1
Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»
28 апреля 2021, 17:58
2
Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»
16 апреля 2021, 07:58
2
Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»
18 июля 2020, 08:18
1
Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену
17 июля 2020, 21:26
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
04.02.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
1 : 2
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Антверпен
3 : 0
03.03.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Гент
2 : 2
25.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
02.03.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
18.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
1 : 2
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
04.02.2024
Сент-Труйден

Антверпен - Серкль Брюгге - 30 июля 2023

Антверпен
30.07.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Серкль Брюгге
45+1' Й. Даланд (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Антверпен - Серкль Брюгге
Матч завершен
86'
Замена
Nils De Wilde ️️️️➡️️ Абу Франсис
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Венсан Янссен
80'
Замена
Кристофер Скотт ️️️️➡️️ Якоб Ондрейка
80'
Замена
Сэм Винс ️️️️➡️️ Ритчи Де Лат
80'
72'
Желтая карточка
Абу Франсис
72'
Замена
Эмилио Керер ️️️️➡️️ Ханнес ван дер Брюгген
58'
Желтая карточка
Кристиан Равик
Замена
Арбнор Муджа ️️️️➡️️ Джирано Керк
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Йеспер Даланд
45' +1
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
34
Йелле Батай
ПЗ
8
Альхассан Юсуф
ОП
18
Артур Вермерен
ОП
33
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
7
Джирано Керк
ПВ
18
Венсан Янссен
ЦФ
17
Якоб Ондрейка
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
66
Кристиан Равик
ЦЗ
4
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Тибо Сомерс
ЛВ
37
Янн Гбоу
ЛВ
1
Warleson
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Антверпен
91
Сенне Ламменс
ВР
3
Сэм Винс
ЛЗ
50
Лаурит Красники
ЛЗ
40
Кристофер Скотт
АП
98
Арбнор Муджа
ПВ
55
Антони Валенсия
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Серкль Брюгге
21
Максим Делань
ВР
77
Jordan Varela
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
7
Эмилио Керер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бутез
23
Алдервейрелд
2
Де Лат
34
Батай
8
Юсуф
18
Вермерен
33
ван ден Бош
10
Баликвиша
7
Керк
17
Ондрейка
18
Янссен
4-1-3-3
41
Сике
66
Равик
4
Даланд
5
Попович
28
ван дер Брюгген
34
Сомерс
17
Франсис
37
Гбоу
9
Данке
1
2
Деман
2
Де Лат
3
Винс
3
Винс
2
Де Лат
17
Ондрейка
40
Скотт
40
Скотт
17
Ондрейка
7
Керк
98
Муджа
98
Муджа
7
Керк
18
Янссен
9
Иленихена
9
Иленихена
18
Янссен
17
Франсис
27
27
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
7
Керер
7
Керер
28
ван дер Брюгген
Остались в запасе
Антверпен
Серкль Брюгге
91
Сенне Ламменс
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
55
Антони Валенсия
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
21
Максим Делань
ВР
77
Jordan Varela
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
91
Сенне Ламменс
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
55
Антони Валенсия
ПВ
Остались в запасе
21
Максим Делань
ВР
77
Jordan Varela
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Антверпен - Серкль Брюгге
2
Желтые карточки
0
2
Бельгия. Про-Лига
Все
Текущие
Будущие
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
- : -
08.03.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Кортрейк
- : -
09.03.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
- : -
09.03.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Моленбек
- : -
09.03.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
- : -
10.03.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
- : -
08.03.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Кортрейк
- : -
09.03.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
- : -
09.03.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Моленбек
- : -
09.03.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
- : -
10.03.2024
Стандард
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+