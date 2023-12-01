Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ларн
ХИК
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ларн
ХИК

Ларн - ХИК - 19 июля 2023

Ларн
19.07.2023, среда, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ХИК
87' J. Thomson
26' Т. Оллила
97' Ш. Вонт (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ларн - ХИК
Матч завершен
119'
Замена
Кевин Куассиви-Бениссан ️️️️➡️️ Пюрю Сойри
Желтая карточка
Шон Вонт
110'
107'
Желтая карточка
Боян Радулович
97'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
Шон Вонт
Замена
P. O'Neill ️️️️➡️️ Энди Райан
89'
ГОЛ! 1:1
J. Thomson
87'
79'
Желтая карточка
Туомас Оллила
74'
Желтая карточка
Миро Тенхо
64'
Желтая карточка
Юкка Райтала
57'
Замена
Атому Танака ️️️️➡️️ Энтони Олусанья
Желтая карточка
Аарон Доннелли
47'
46'
Замена
Jesse Öst ️️️️➡️️ Деян Илиев
26'
ГОЛ! 0:1
Туомас Оллила
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
22
Michael Glynn
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
16
Shea Gordon
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
21
Leroy Millar
ЦФ
1
R. Ferguson
ЦФ
10
Lee Bonis
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
ХИК
25
Деян Илиев
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Туомас Оллила
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
18
Topi Keskinen
ЦП
29
Энтони Олусанья
ЦФ
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Ларн
28
Aidan Dowling
ВР
5
Craig Farquhar
ЦЗ
3
Ali Omar
ЦФ
9
P. O'Neill
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
20
Thomas Maguire
ЦФ
17
Isaac Westendorf
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
52
Aaro Toivonen
ЦП
59
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
11
Roope Riski
ЦФ
3-2-2-4
22
2
Вонт
4
Доннелли
18
Болджер
23
Косгров
16
25
21
29
Райан
10
1
4-3-3
25
Илиев
2
Оллила
15
Тенхо
4
Тойвио
22
Райтала
10
Лингман
18
Сойри
18
9
Радулович
24
29
Олусанья
29
Райан
9
9
29
Райан
25
Илиев
1
1
25
Илиев
18
Сойри
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
18
Сойри
29
Олусанья
37
Танака
37
Танака
29
Олусанья
Остались в запасе
Ларн
ХИК
28
Aidan Dowling
ВР
5
Craig Farquhar
ЦЗ
3
Ali Omar
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
20
Thomas Maguire
ЦФ
17
Isaac Westendorf
ЦФ
52
Aaro Toivonen
ЦП
59
Liam Möller
ЦП
11
Roope Riski
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
28
Aidan Dowling
ВР
5
Craig Farquhar
ЦЗ
3
Ali Omar
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
26
Corey Smith
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
20
Thomas Maguire
ЦФ
17
Isaac Westendorf
ЦФ
Остались в запасе
52
Aaro Toivonen
ЦП
59
Liam Möller
ЦП
11
Roope Riski
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Ларн - ХИК
2
4
Желтые карточки
2
4
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
Интер
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+