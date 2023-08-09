Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
КИ Клаксвик
Ференцварош
Юран – о Севикяне: «Он пацаненок еще, были слезы от него»
17 февраля, 22:55
2
Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»
1 февраля, 15:19
8
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну
23 января, 00:46
4
В «Пари НН» ответили, получили ли деньги за Севикяна
22 января, 19:01
0
Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции
9 августа 2023, 00:20
1
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2 августа 2023, 23:15
3
Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов
24 июля 2023, 22:22
8
Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»
21 июля 2023, 11:56
17
Рабинер сравнил Черчесова с Фергюсоном после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
19 июля 2023, 22:31
2
Юран – о Севикяне: «Он пацаненок еще, были слезы от него»
17 февраля, 22:55
2
Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»
1 февраля, 15:19
8
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну
23 января, 00:46
4
В «Пари НН» ответили, получили ли деньги за Севикяна
22 января, 19:01
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
КИ Клаксвик
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
1 : 2
10.02.2024
Ференцварош
Лига конференций, 1/16 финала
Олимпиакос
1 : 0
15.02.2024
Ференцварош
Лига конференций, 1/16 финала
Ференцварош
0 : 1
22.02.2024
Олимпиакос
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Уйпешт
0 : 5
25.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Ференцварош
2 : 0
03.03.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Ференцварош
2 : 0
03.03.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Уйпешт
0 : 5
25.02.2024
Ференцварош
Лига конференций, 1/16 финала
Ференцварош
0 : 1
22.02.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/16 финала
Олимпиакос
1 : 0
15.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
1 : 2
10.02.2024
Ференцварош

КИ Клаксвик - Ференцварош - 11 июля 2023

КИ Клаксвик
11.07.2023, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ференцварош
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол КИ Клаксвик - Ференцварош
Матч завершен
Замена
Сиверт Гуссиас ️️️️➡️️ Лук Касси
88'
Желтая карточка
Вегар Форрен
82'
Замена
Мадс Миккельсен ️️️️➡️️ Клаэс Кронберг
78'
73'
Замена
Давид Зигер ️️️️➡️️ Андерсон Эсити
67'
Замена
Кристиан Лизтес ️️️️➡️️ Адама Траоре
67'
Замена
Овусу Квабена ️️️️➡️️ Маркиньос
Замена
Йоаннес Даниэльсен ️️️️➡️️ Дени Павлович
55'
36'
Желтая карточка
Кристоффер Закариассен
Желтая карточка
Патрик Да Силва
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Лук Касси
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
4
Вегар Форрен
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
17
Элдар Цивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Маркиньос
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
23
Петер Барат
ЦП
27
Ибрахим Сиссе
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
20
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
КИ Клаксвик
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
26
Халлур Ханссон
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
12
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Матс Кнустер
ЦЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
11
Овусу Квабена
ЦФ
3-1-3-3
32
Кронберг
14
Йоенсен
8
Андреасен
5
Павлович
10
Касси
2
Да Силва
23
Ватнсдаль
4
Форрен
7
Фредриксберг
20
Петерсен
3-4-3
90
Дибус
21
Ботка
3
Ммае
17
Цивич
10
Маркиньос
13
Эсити
23
Барат
16
Закариассен
20
Траоре
19
Варга
27
Сиссе
5
Павлович
17
Даниэльсен
17
Даниэльсен
5
Павлович
32
Кронберг
6
Миккельсен
6
Миккельсен
32
Кронберг
10
Касси
12
Гуссиас
12
Гуссиас
10
Касси
13
Эсити
18
Зигер
18
Зигер
13
Эсити
20
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
20
Траоре
10
Маркиньос
11
Квабена
11
Квабена
10
Маркиньос
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Ференцварош
26
Халлур Ханссон
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Матс Кнустер
ЦЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
26
Халлур Ханссон
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Матс Кнустер
ЦЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча КИ Клаксвик - Ференцварош
2
1
Желтые карточки
2
1
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
Интер
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+