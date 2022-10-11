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1
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1
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2 августа 2022, 14:23
4
Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
11 октября 2022, 17:23
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
9 августа 2022, 20:59
1
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
3 августа 2022, 20:57
1
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Струга - Жальгирис - 18 июля 2023

Струга
18.07.2023, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Жальгирис
76' Б. Ибраими (П)
78' Ю. Кендыш
84' С. Радич (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Струга - Жальгирис
Матч завершен
90' +3
Замена
Густас Ярусевичюс ️️️️➡️️ Юрий Кендыш
87'
Замена
Овидиус Вербицкас ️️️️➡️️ Паулюс Голубицкас
Замена
Senad Jarović ️️️️➡️️ Бесарт Ибраими
85'
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
Сава Радич
Замена
Valentin Kocoski ️️️️➡️️ Besart Krivanjeva
81'
78'
ГОЛ! 1:1
Юрий Кендыш
ГОЛ с пенальти! 1:0
Бесарт Ибраими
76'
Желтая карточка
Besart Krivanjeva
54'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
95
Vedran Kjoševski
ВР
16
Besart Krivanjeva
ЦЗ
33
Вангьель Згуро
ЦЗ
55
Сава Радич
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
6
M. Neziri
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
Жальгирис
12
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
7
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
71
Юрий Кендыш
ЦП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
80
L. Antal
ЦФ
90
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Струга
1
Kristijan Kitanovski
ВР
3
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
77
Valentin Kocoski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
3-1-5
95
16
33
Згуро
55
Радич
5
Мазрекай
9
Ибраими
11
14
Радески
24
10
4-1-3-2
12
Гертмонас
7
Бопесу
26
Гнид
31
3
Павелич
5
Горобсов
22
Голубицкас
71
Кендыш
8
90
Ойевуси
80
16
77
77
16
9
Ибраими
27
27
9
Ибраими
22
Голубицкас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
22
Голубицкас
71
Кендыш
96
Ярусевичюс
96
Ярусевичюс
71
Кендыш
Остались в запасе
Струга
Жальгирис
1
Kristijan Kitanovski
ВР
3
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Kristijan Kitanovski
ВР
3
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Струга - Жальгирис
1
Желтые карточки
1
0
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ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
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