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11 октября 2022, 17:23
1
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9 сентября 2022, 00:20
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
9 августа 2022, 20:59
1
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
3 августа 2022, 20:57
1
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов
2 августа 2022, 14:23
4
Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
11 октября 2022, 17:23
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
9 августа 2022, 20:59
1
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
3 августа 2022, 20:57
1
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов
2 августа 2022, 14:23
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Жальгирис

Жальгирис - Струга - 11 июля 2023

Жальгирис
11.07.2023, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Матч завершен
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Струга
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Жальгирис - Струга
Матч завершен
88'
Замена
Flamur Tairi ️️️️➡️️ Ментор Мазрекай
Замена
L. Antal ️️️️➡️️ Юрий Кендыш
78'
78'
Замена
Valentin Kocoski ️️️️➡️️ Бесарт Ибраими
Замена
Паулюс Голубицкас ️️️️➡️️ Овидиус Вербицкас
62'
Замена
Арни Вильхамссон ️️️️➡️️ Донатас Казлаускас
46'
37'
Желтая карточка
Бесарт Ибраими
Желтая карточка
Николас Мартин Горобсов
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
12
Эдвинас Гертмонас
ВР
31
Stipe Vučur
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
7
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
71
Юрий Кендыш
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
90
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Струга
16
Besart Krivanjeva
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
14
Марьян Радески
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
80
L. Antal
ЦФ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Струга
8
Flamur Tairi
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
77
Valentin Kocoski
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
4-1-3-2
12
Гертмонас
31
3
Павелич
26
Гнид
7
Бопесу
5
Горобсов
8
71
Кендыш
18
Вербицкас
90
Ойевуси
9
Казлаускас
1-1-5
16
5
Мазрекай
6
9
Ибраими
24
10
11
18
Вербицкас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
18
Вербицкас
9
Казлаускас
77
Вильхамссон
77
Вильхамссон
9
Казлаускас
71
Кендыш
80
80
71
Кендыш
5
Мазрекай
8
8
5
Мазрекай
9
Ибраими
77
77
9
Ибраими
Остались в запасе
Жальгирис
Струга
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Остались в запасе
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Жальгирис - Струга
1
1
Желтые карточки
1
1
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Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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