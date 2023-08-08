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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рексхэм - Уиган Атлетик
Рексхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 08 августа 2023
Рексхэм
08.08.2023, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Уиган Атлетик
Пенальти не реализован!
Т. Осгор
ГОЛ!
С. Долби
4:2
Пенальти не реализован!
Ч. Хьюз
ГОЛ!
T. O'Connor
3:2
ГОЛ!
С. Хамфрис
2:2
ГОЛ!
E. Lee
2:1
ГОЛ!
Ч. Уайк
1:1
ГОЛ!
L. Young
1:0
82'
Замена
L. Brennan
️️️️
Т. Пирс
Желтая карточка
R. Barnett
75'
Замена
С. Долби
️️️️
J. Bickerstaff
74'
Замена
E. Lee
️️️️
O. Palmer
73'
Замена
R. Barnett
️️️️
A. Forde
73'
Желтая карточка
O. Palmer
68'
64'
Замена
К. Лэнг
️️️️
К. МакМанаман
58'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
C. Sze
58'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Балагизи
Замена
Д. Менди
️️️️
C. McFadzean
58'
Желтая карточка
A. Forde
45'
+4
45'
Желтая карточка
C. Sze
20'
Желтая карточка
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
19
Chris Sze
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рексхэм
12
Бен Фостер
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Luke Brennan
ЦФ
3-2-5
33
6
4
3
6
15
44
11
24
4
28
4-3-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
24
Смит
46
Пирс
20
МакМанаман
6
Уоттс
17
Адико
14
Балагизи
11
Хамфрис
19
3
17
Менди
17
Менди
3
44
19
19
44
28
18
18
28
11
10
Долби
10
Долби
11
14
Балагизи
19
Осгор
19
Осгор
14
Балагизи
20
МакМанаман
10
Лэнг
10
Лэнг
20
МакМанаман
19
10
Уайк
10
Уайк
19
46
Пирс
33
33
46
Пирс
Остались в запасе
Рексхэм
Уиган Атлетик
12
Бен Фостер
ВР
30
Billy Waters
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
30
Billy Waters
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Рексхэм - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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