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Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Блэкпул
Дерби Каунти - Блэкпул: обзор матча 08 августа 2023
Дерби Каунти
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Блэкпул
7'
Д. Бисли
32'
Д. Бисли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Блэкпул
88'
Желтая карточка
Р. О'Доннелл
84'
Желтая карточка
Т. Трибулл
81'
Замена
А. Морган
️️️️
М. Виртю
74'
Замена
Р. Аптер
️️️️
О. Дейл
73'
Замена
D. Tharme
️️️️
Д. Хасбэнд
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Уогхорн
73'
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Вашингтон
73'
61'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
61'
Замена
Т. Трибулл
️️️️
С. Кэри
Желтая карточка
К. Форсит
55'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Хурихейн
46'
Замена
К. Форсит
️️️️
С. Брэдли
46'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Уилсон
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бисли
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бисли
Пас отдал
Д. Хасбэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкпул
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
40
Max Bardell
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Даррен Робинсон
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
39
Alex Lankshear
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
8
Алби Морган
ЦП
30
Роб Аптер
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-1-3-2
31
Викерс
35
Нельсон
44
Кашин
12
Уилсон
15
Брэдли
18
Берд
8
Смит
14
Хурихейн
20
Элдер
29
Уогхорн
14
Вашингтон
3-3-1-2-2
3
Хасбэнд
4
Кейси
6
Коннолли
2
Лайонс
16
Дугалл
2
Томпсон
24
Виртю
19
Дейл
14
Кэри
9
Бисли
12
О'Доннелл
15
Брэдли
3
Форсит
3
Форсит
15
Брэдли
14
Хурихейн
16
Томпсон
16
Томпсон
14
Хурихейн
14
Вашингтон
39
Браун
39
Браун
14
Вашингтон
12
Уилсон
23
Уорд
23
Уорд
12
Уилсон
29
Уогхорн
17
Коллинс
17
Коллинс
29
Уогхорн
3
Хасбэнд
24
24
3
Хасбэнд
14
Кэри
28
Трибулл
28
Трибулл
14
Кэри
24
Виртю
8
Морган
8
Морган
24
Виртю
19
Дейл
30
Аптер
30
Аптер
19
Дейл
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
Остались в запасе
Дерби Каунти
Блэкпул
33
Джо Уайлдсмит
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
40
Max Bardell
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
39
Alex Lankshear
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
40
Max Bardell
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
39
Alex Lankshear
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Дерби Каунти - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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