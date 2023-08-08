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Англия. Кубок лиги
Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити: обзор матча 08 августа 2023
Аккрингтон Стэнли
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Брэдфорд Сити
66'
J. Andrews
45+1'
А. Паттисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
ГОЛ!
Д. Уокер
1:3
Пенальти не реализован!
Д. Нолан
ГОЛ!
A. Gilliead
1:2
ГОЛ!
T. Leigh
1:1
ГОЛ!
Э. Кук
0:1
90'
+13
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Паттисон
Замена
O. Patrick
️️️️
R. Longelo
90'
86'
Желтая карточка
С. Стаббс
74'
Замена
L. Hendrie
️️️️
Л. Райдхэлг
74'
Замена
A. Gilliead
️️️️
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:1!
J. Andrews
Пас отдал
Д. Нолан
66'
Замена
J. Andrews
️️️️
M. Lowe
64'
Замена
Д. Нолан
️️️️
C. O'Brien
64'
60'
Желтая карточка
B. Halliday
Замена
T. Leigh
️️️️
L. Coyle
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Паттисон
Желтая карточка
Ш. Уалли
39'
Желтая карточка
L. Coyle
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
4
Seb Quirk
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
11
Sean McConville
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
7
Джек Нолан
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Брэдфорд Сити
5
Timi Odusina
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
4
Райан Ист
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
2-5-2-1
30
33
38
7
Уалли
22
6
15
99
10
4
11
3-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
6
Стаббс
29
Одуор
21
Смолвуд
7
Уокер
5
2
23
Паттисон
39
Кук
6
24
24
6
10
20
20
10
38
7
Нолан
7
Нолан
38
11
19
19
11
3
Райдхэлг
2
2
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
17
17
21
Смолвуд
23
Паттисон
29
Смит
29
Смит
23
Паттисон
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
30
Liam Isherwood
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
11
Sean McConville
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
5
Timi Odusina
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
4
Райан Ист
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
11
Sean McConville
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Остались в запасе
5
Timi Odusina
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
4
Райан Ист
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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