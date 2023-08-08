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Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Стокпорт Каунти
Шеффилд Уэнсдэй - Стокпорт Каунти: обзор матча 08 августа 2023
Шеффилд Уэнсдэй
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
90+7'
Т. Бакинсон
16'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Стокпорт Каунти
ГОЛ!
L. Gregory
4:1
Пенальти не реализован!
Л. Барри
ГОЛ!
Б. Беннэн
3:1
ГОЛ!
R. Rydel
2:1
ГОЛ!
К. Патерсон
2:0
Пенальти не реализован!
П. Мэдден
ГОЛ!
Д. Виндасс
1:0
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакинсон
90'
+7
Желтая карточка
К. Патерсон
90'
+5
84'
Желтая карточка
R. Rydel
81'
Замена
R. Rydel
️️️️
И. Турай
Замена
D. Iorfa
️️️️
Б. Диаби
81'
Замена
Шеффилд
️️️️
Х. Дельгадо
80'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
У. Волкс
80'
71'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
W. Collar
60'
Замена
K. Knoyle
️️️️
C. Johnson
59'
Замена
М. Саутэм-Хейлз
️️️️
Д. Ричардсон
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Э. Флетчер
59'
Замена
К. Патерсон
️️️️
П. Валентин
59'
Желтая карточка
У. Волкс
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Мэдден
Пас отдал
A. Wright
Желтая карточка
П. Валентин
8'
4'
Желтая карточка
К. Лемоней-Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
14
Will Collar
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
14
Шеффилд
ЦП
7
George Byers
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
3-3-2-2
32
Васкес
5
Бернард
4
Диаби
2
Валентин
33
Джеймс
6
Волкс
10
Беннэн
15
Дельгадо
49
Мусаба
19
11
Флетчер
4-3-4
2
Ричардсон
4
5
3
Турай
14
24
Лемоней-Эванс
30
5
19
41
Мэдден
1
4
Диаби
27
27
4
Диаби
2
Валентин
13
Патерсон
13
Патерсон
2
Валентин
6
Волкс
19
Бакинсон
19
Бакинсон
6
Волкс
15
Дельгадо
14
Шеффилд
14
Шеффилд
15
Дельгадо
11
Флетчер
10
Виндасс
10
Виндасс
11
Флетчер
30
2
2
30
14
10
10
14
3
Турай
17
17
3
Турай
2
Ричардсон
23
Саутэм-Хейлз
23
Саутэм-Хейлз
2
Ричардсон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Стокпорт Каунти
1
Cameron Dawson
ВР
7
George Byers
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
7
George Byers
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Стокпорт Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Информация о матче
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2025.06.26 14:46
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