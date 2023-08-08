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Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 08 августа 2023
Сток Сити
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
27'
Д. Гриффитс (АГ)
65'
А. Видигаль
64'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Замена
М. Роуз
️️️️
Д. Томпсон
90'
+1
Замена
Б. Пирсон
️️️️
S. Sidibe
87'
Желтая карточка
М. Траверс
76'
74'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Моуатт
69'
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
69'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
К. Таунсенд
69'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
66'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 2:1!
А. Видигаль
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
К. Таунсенд
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Шикинью
61'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Р. Ммае
61'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Уэсли
61'
57'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Й. Малкольм
57'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Н. Чалоба
Желтая карточка
S. Sidibe
45'
31'
Желтая карточка
Э. Питерс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Гриффитс
27'
Желтая карточка
Л. Макнелли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Вест Бромвич
1
Ted Cann
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
15
Макнелли
16
Уилмот
14
Тимон
25
Хувер
15
Томпсон
29
Лорент
31
10
Шикинью
7
Уэсли
8
Ммае
3-3-2-1
24
Гриффитс
5
Бартли
6
Тэйлор
33
Питерс
2
Ингрэм
15
Чалоба
22
Таунсенд
8
Свифт
20
Моуатт
18
Малкольм
15
Томпсон
5
Роуз
5
Роуз
15
Томпсон
10
Шикинью
14
Джонсон
14
Джонсон
10
Шикинью
31
4
Пирсон
4
Пирсон
31
8
Ммае
7
Видигаль
7
Видигаль
8
Ммае
7
Уэсли
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Уэсли
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
22
Таунсенд
18
Феллоус
18
Феллоус
22
Таунсенд
15
Чалоба
5
Йокушлу
5
Йокушлу
15
Чалоба
20
Моуатт
16
Сармиенто
16
Сармиенто
20
Моуатт
18
Малкольм
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
18
Малкольм
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Ted Cann
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ted Cann
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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