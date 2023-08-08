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Англия. Кубок лиги
Халл Сити - Донкастер Роверс
Халл Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 08 августа 2023
Халл Сити
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
3'
О. Эступиньян
15'
Д. Миллер
61'
Д. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Донкастер Роверс
88'
Желтая карточка
Т. Андерсон
86'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Д. Миллер
78'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
A. Sotona
77'
Желтая карточка
I. Lawlor
70'
Замена
T. Rowe
️️️️
G. Broadbent
Замена
О. Туфан
️️️️
Б. Флеминг
70'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
70'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
67'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Миллер
Замена
Р. Слатер
️️️️
А. Траоре
57'
Замена
Л. Делап
️️️️
А. Коннолли
57'
Замена
В. Ковил
️️️️
Р. Винагре
46'
Желтая карточка
А. Траоре
43'
29'
Желтая карточка
O. Bailey
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Миллер
14'
Желтая карточка
G. Broadbent
9'
Желтая карточка
A. Sotona
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
31
Вон Ковил
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
16
Rory Watson
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
25
Reo Griffiths
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Ингрэм
29
Кристи
5
Смит
15
МакЛафлин
19
Винагре
4
Симонс
19
Флеминг
10
Траоре
98
Эйнга-Локило
19
Эступиньян
10
Коннолли
2-5
5
3
10
4
26
Андерсон
43
8
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
10
Траоре
27
Слатер
27
Слатер
10
Траоре
19
Флеминг
11
Туфан
11
Туфан
19
Флеминг
19
Винагре
31
Ковил
31
Ковил
19
Винагре
10
Коннолли
19
Делап
19
Делап
10
Коннолли
8
10
10
8
18
24
24
18
10
Миллер
9
Айронсайд
9
Айронсайд
10
Миллер
Остались в запасе
Халл Сити
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
16
Rory Watson
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
25
Reo Griffiths
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
16
Rory Watson
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
25
Reo Griffiths
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Халл Сити - Донкастер Роверс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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