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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити: обзор матча 16 августа 2023
Куинз Парк Рейнджерс
16.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
90+9'
Д. Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
90'
+9
ГОЛ! 0:1!
Д. Роу
Пас отдал
К. Фишер
Замена
A. Drewe
️️️️
А. Адома
85'
80'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
К. Фасснахт
Замена
М. Фокс
️️️️
О. Какай
77'
Замена
К. Пал
️️️️
Z. Larkeche
77'
69'
Замена
Д. Роу
️️️️
Л. Гиббс
69'
Замена
Э. Барнс
️️️️
О. Эрнандес
69'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
А. Айда
61'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
46'
Замена
Г. Сара
️️️️
К. МакЛин
32'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Спринжетт
Желтая карточка
С. Филд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
33
Alexander Aoraha
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Норвич Сити
21
Джон МакКракен
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
2-4-1-3
31
Арчер
29
Какай
3
26
Филд
19
Диксон-Боннер
37
Адома
21
Доззел
32
Ричардс
16
Габбинс
13
Дайкс
10
3-4-2-1
1
Ганн
35
Фишер
12
Омобамиделе
25
Даффи
16
Фасснахт
23
МакЛин
20
Гиббс
32
Нуньес
27
Спринжетт
77
Плахета
33
Айда
3
3
Пал
3
Пал
3
29
Какай
3
Фокс
3
Фокс
29
Какай
37
Адома
29
29
37
Адома
16
Фасснахт
3
МакКаллум
3
МакКаллум
16
Фасснахт
23
МакЛин
8
Сара
8
Сара
23
МакЛин
20
Гиббс
99
Роу
99
Роу
20
Гиббс
27
Спринжетт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Спринжетт
Эрнандес
35
Барнс
35
Барнс
Эрнандес
33
Айда
9
Сарджент
9
Сарджент
33
Айда
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
1
Джо Уолш
ВР
33
Alexander Aoraha
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
33
Alexander Aoraha
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакКракен
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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