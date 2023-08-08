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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Уиком Уондерерс
Милтон Кинс Донс - Уиком Уондерерс: обзор матча 08 августа 2023
Милтон Кинс Донс
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
73'
Б. Ханлан
82'
C. Forino Joseph
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Уиком Уондерерс
90'
+1
Замена
D. Bughail-Mellor
️️️️
Д. Тейлор
82'
ГОЛ! 0:2!
C. Forino Joseph
Пас отдал
Б. Ханлан
78'
Замена
Р. Кио
️️️️
Р. Тафазолли
73'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ханлан
Пас отдал
Д. Тейлор
Замена
Н. Холланд
️️️️
B. Ilunga
70'
Замена
И. Робсон
️️️️
A. Hunter
70'
66'
Замена
Л. Лихи
️️️️
Д. Сковен
66'
Замена
Б. Ханлан
️️️️
С. Воукс
66'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
K. Breckin
38'
Желтая карточка
Р. Тафазолли
Желтая карточка
У. О'Хора
31'
Желтая карточка
A. Hunter
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уиком Уондерерс
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
12
Harry Boyes
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
37
Натан Холланд
ЛВ
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
4-5
1
3
Харви
31
5
Такер
16
О'Хора
4
17
Леко
27
Эиса
8
Гилби
45
3-1-4-3
3
17
Тафазолли
5
Лоу
8
Поттс
2
Гриммер
4
Сковен
26
12
18
Тейлор
19
Воукс
1
Стриек
45
7
Робсон
7
Робсон
45
31
37
Холланд
37
Холланд
31
4
Сковен
10
Лихи
10
Лихи
4
Сковен
17
Тафазолли
36
Кио
36
Кио
17
Тафазолли
26
11
Де Барр
11
Де Барр
26
19
Воукс
9
Ханлан
9
Ханлан
19
Воукс
18
Тейлор
9
9
18
Тейлор
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Уиком Уондерерс
12
Nathan Harness
ВР
11
Конор Грант
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
11
Конор Грант
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уиком Уондерерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
МК Стэдиум
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Милтон Кинс Донс
Уиком Уондерерс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
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2023.11.09 19:34
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2021.01.09 19:59
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Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
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2024.05.06 16:01
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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
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2021.09.21 23:37
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