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Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
Лучшие бомбардиры в истории футбола
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании