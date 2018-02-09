Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Гранада
Реал
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
18
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
1 февраля, 18:50
0
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
1 февраля, 09:23
0
«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры
30 января, 23:39
0
«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 12:33
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
18
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Гранада
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 2
01.02.2024
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал

Гранада - Реал - 12 мая 2024

Гранада
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
Реал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гранада - Реал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Примера
Все
Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+