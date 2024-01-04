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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»
Примера. «Реал» победил на выезде «Хетафе» (2:0) и вышел в лидеры, у Хоселу дубль
Стали известны стартовые составы на матч «Хетафе» – «Реал»: 20 тур Ла Лиги
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