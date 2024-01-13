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Бетис
Вильярреал
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
2 февраля, 20:12
0
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
0
«Вильярреал» в матче с «Барселоной» повторил достижение «Реала» 61-летней давности
28 января, 11:32
0
Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
27 января, 23:57
4
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Последние матчи
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Бетис
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
1 : 1
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал

Бетис - Вильярреал - 10 марта 2024

Бетис
10.03.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
Вильярреал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бетис - Вильярреал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
- : -
16.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
- : -
17.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
- : -
17.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
- : -
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
- : -
16.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
- : -
17.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
- : -
17.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
- : -
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
- : -
17.02.2024
Севилья
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