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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 21 декабря 2023
Мальорка
21.12.2023, четверг, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
12'
М. Настасич
53'
Д. Родригес
62'
А. Раильо
7'
П. Ибаньес
90+1'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Осасуна
90'
+5
Желтая карточка
Л. Авила
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Л. Авила
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
90'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
А. Санчес
90'
81'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Монкайола
Желтая карточка
Х. Коста
79'
Замена
Х. Копете
️️️️
Х. Коста
79'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Морланес
71'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
70'
66'
Замена
Л. Авила
️️️️
П. Ибаньес
66'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
ГОЛ! 3:1!
А. Раильо
Пас отдал
Д. Родригес
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Родригес
Пас отдал
П. Маффео
53'
Желтая карточка
П. Маффео
47'
46'
Замена
А. Орос
️️️️
Л. Торро
46'
Замена
И. Муньос
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
А. Раильо
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Настасич
Пас отдал
Д. Родригес
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райкович
24
Маффео
21
Раильо
22
Настасич
24
Коста
11
Кошта
20
Гонсалес
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
9
Ларин
4-1-2-1-2
1
Эррера
12
Аресо
7
Пенья
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
19
Ибаньес
16
Гомес
17
Будимир
11
Арнайц
24
Коста
3
Копете
3
Копете
24
Коста
8
Морланес
10
Дардер
10
Дардер
8
Морланес
6
Санчес
19
Льябрес
19
Льябрес
6
Санчес
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
16
Гомес
8
Муньос
8
Муньос
16
Гомес
6
Торро
10
Орос
10
Орос
6
Торро
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
11
Арнайц
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Арнайц
19
Ибаньес
6
Авила
6
Авила
19
Ибаньес
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Осасуна
3
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
319
452
Сейвы
5
5
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.64
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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