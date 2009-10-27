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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Манчестер Юнайтед
Барнсли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 октября 2009
Барнсли
27.10.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
Д. Уэлбек
62'
М. Оуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
З. Тошич
Желтая карточка
Фабио
Замена
️️️️
У. Роберто Коласе
Желтая карточка
Д. Богданович
Замена
Д. Кэмпбелл-Райс
️️️️
А. Силва де Франса
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Оуэн
Замена
И. Хьюм
️️️️
Д. Макен
Красная карточка
Г. Невилл
ГОЛ! 0:2!
М. Оуэн
Пас отдал
Андерсон
Замена
З. Тошич
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
У. Роберто Коласе
Желтая карточка
А. Силва де Франса
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
15
Люк Стил
ВР
4
Даррен Мур
ЦЗ
6
Стивен Фостер
ЦЗ
29
Роберт Козлюк
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЛП
5
Уго Роберто Коласе
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
15
Андерсон Силва де Франса
ПП
6
Джонатан Макен
ЦФ
10
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Саймон Дейви
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
2
Рафаэл
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Барнсли
12
Дэвид Прис
ВР
45
О’Нил Томпсон
ЦЗ
20
Джамал Кэмпбелл-Райс
ЦП
16
Ономе Содже
ЦФ
7
Иайн Хьюм
ЦФ
17
Джамил Адам
ЦФ
Манчестер Юнайтед
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-2
15
Стил
4
Мур
6
Фостер
29
Козлюк
7
Хэммилл
5
Коласе
20
Халлфредссон
15
Силва де Франса
10
Богданович
6
Макен
4-3-3
12
Фостер
0
Невилл
30
Браун
35
Эванс
2
Фабио
32
Обертан
2
Рафаэл
28
Андерсон
9
Македа
18
Уэлбек
10
Оуэн
15
Силва де Франса
20
Кэмпбелл-Райс
20
Кэмпбелл-Райс
15
Силва де Франса
6
Макен
7
Хьюм
7
Хьюм
6
Макен
10
Оуэн
2
Де Лат
2
Де Лат
10
Оуэн
18
Уэлбек
18
Тошич
18
Тошич
18
Уэлбек
Остались в запасе
Барнсли
Манчестер Юнайтед
12
Дэвид Прис
ВР
16
Ономе Содже
ЦФ
45
О’Нил Томпсон
ЦЗ
17
Джамил Адам
ЦФ
Главный тренер
Саймон Дейви
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Дэвид Прис
ВР
16
Ономе Содже
ЦФ
45
О’Нил Томпсон
ЦЗ
17
Джамил Адам
ЦФ
Остались в запасе
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Саймон Дейви
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Барнсли - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 10 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
10.10.2026
Барнсли
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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