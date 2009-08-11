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    Саймон Дейви

    Тренер
    Имя Саймон
    Фамилия Дейви
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 1 октября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барнсли 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2009 Барнсли 3 : 2 Бернли
    11.08.2009 Линкольн 0 : 1 Барнсли
    27.10.2009 Барнсли 0 : 2 Манчестер Юнайтед
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