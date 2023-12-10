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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Жирона
Барселона - Жирона: обзор матча 10 декабря 2023
Барселона
10.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 4
Завершен
Жирона
19'
Р. Левандовски
90+2'
И. Гюндоган
12'
А. Довбик
40'
М. Гутьеррес
80'
В. Фернандес
90+5'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Жирона
Желтая карточка
Р. Араухо
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
К. Стуани
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
К. Стуани
Пас отдал
Савиньо
ГОЛ! 2:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ф. Торрес
90'
+2
87'
Замена
Д. Солис
️️️️
И. Мартин
80'
ГОЛ! 1:3!
В. Фернандес
Пас отдал
К. Стуани
78'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Я. Коуто
78'
Замена
Порту
️️️️
В. Цыганков
73'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
65'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Феликс
65'
Замена
А. Бальде
️️️️
А. Кристенсен
65'
64'
Желтая карточка
Д. Блинд
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Гутьеррес
Пас отдал
И. Мартин
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Пас отдал
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Жюль Кунде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
(К)
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенья
23
Кунде
15
Кристенсен
33
Араухо
2
Канселу
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Газзанига
27
Коуто
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
24
Гарсия
17
Савиньо
23
Мартин
11
Цыганков
9
Довбик
15
Кристенсен
3
Бальде
3
Бальде
15
Кристенсен
79
Феликс
10
Ямаль
10
Ямаль
79
Феликс
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
27
Коуто
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Коуто
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Барселона
Жирона
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
1
3
Офсайды
1
2
Количество передач
290
219
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.95
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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