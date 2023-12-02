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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Валенсия
Жирона - Валенсия: обзор матча 02 декабря 2023
Жирона
02.12.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
82'
К. Стуани
88'
К. Стуани
56'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Валенсия
90'
+6
Желтая карточка
Г. Паулиста
Желтая карточка
Савиньо
90'
+2
89'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Я. Гасиоровски
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
88'
84'
Замена
С. Амалла
️️️️
Д. Фулкье
84'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Дуро
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
Я. Коуто
82'
Замена
Порту
️️️️
И. Мартин
82'
Замена
Я. Коуто
️️️️
П. Торре
81'
77'
Желтая карточка
У. Дуро
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Лопес
75'
67'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Ф. Перес
61'
Желтая карточка
Я. Гасиоровски
56'
ГОЛ! 0:1!
У. Дуро
Желтая карточка
Я. Коуто
42'
Желтая карточка
Д. Блинд
36'
Замена
П. Торре
️️️️
Я. Эррера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
(К)
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
(К)
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
11
Цыганков
23
Мартин
17
Савиньо
9
Довбик
3-2-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Москера
3
Паулиста
3
Гасиоровски
20
Фулкье
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
Торре
27
Коуто
27
Коуто
Торре
21
Эррера
20
Торре
20
Торре
21
Эррера
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
5
Лопес
7
Стуани
7
Стуани
5
Лопес
3
Гасиоровски
21
Васкес
21
Васкес
3
Гасиоровски
21
Перес
4
Дьякаби
4
Дьякаби
21
Перес
20
Фулкье
21
Амалла
21
Амалла
20
Фулкье
9
Дуро
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Дуро
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Жирона - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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