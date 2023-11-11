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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Лас-Пальмас
Осасуна - Лас-Пальмас: обзор матча 11 ноября 2023
Осасуна
11.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
73'
А. Будимир
70'
А. Молейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Лас-Пальмас
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
88'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
88'
87'
Желтая карточка
Х. Араухо
Желтая карточка
А. Катена
84'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Л. Авила
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Будимир
Пас отдал
Х. Монкайола
73'
73'
Замена
М. Кардона
️️️️
М. Эль-Хаддади
73'
Замена
Х. Араухо
️️️️
М. Парк
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Молейро
Пас отдал
Х. Муньос
Замена
Х. Монкайола
️️️️
М. Гомес
67'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
67'
58'
Замена
А. Молейро
️️️️
С. Каба
58'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
М. Перроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
9
Сори Каба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Эррера
7
Пенья
5
Гарсия
24
Катена
22
Мохика
6
Торро
12
Аресо
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
17
Будимир
4-1-2-1-2
1
Вальес
23
Коко
35
Мармоль
4
Суарес
23
Кардона
21
Перроне
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
9
Каба
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
16
Гомес
7
Монкайола
7
Монкайола
16
Гомес
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
6
Авила
11
Арнайц
11
Арнайц
6
Авила
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
2
Парк
22
Араухо
22
Араухо
2
Парк
21
Перроне
12
Лойодиче
12
Лойодиче
21
Перроне
9
Каба
10
Молейро
10
Молейро
9
Каба
16
Эль-Хаддади
22
Кардона
22
Кардона
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Осасуна
Лас-Пальмас
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Осасуна - Лас-Пальмас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Эль Садар
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