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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 21 октября 2023
Реал Сосьедад
21.10.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
64'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
Желтая карточка
Б. Мендес
90'
+3
86'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Д. Родригес
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
84'
74'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
73'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
Желтая карточка
Х. Пачеко
71'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
И. Субельдия
71'
70'
Замена
М. Морланес
️️️️
Х. Копете
69'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Т. Кубо
64'
Замена
Т. Кубо
️️️️
К. Фернандес Луна
60'
Замена
Х. Траоре
️️️️
А. Элустондо
60'
Желтая карточка
И. Субельдия
47'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Захарян
46'
43'
Желтая карточка
А. Санчес
41'
Желтая карточка
А. Латорре
15'
Желтая карточка
Х. Копете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
9
Абдон
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
16
Пачеко
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
23
Захарян
10
Мендес
14
Фернандес Луна
3-3-1-1-2
1
Райкович
3
Копете
22
Настасич
24
Вальент
20
Гонсалес
11
Кошта
3
Латорре
6
Санчес
14
Родригес
9
Ларин
19
Мурики
5
Субельдия
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Субельдия
6
Элустондо
14
Траоре
14
Траоре
6
Элустондо
23
Захарян
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Захарян
14
Фернандес Луна
14
Кубо
14
Кубо
14
Фернандес Луна
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
14
Родригес
19
Льябрес
19
Льябрес
14
Родригес
3
Копете
8
Морланес
8
Морланес
3
Копете
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
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