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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 16 сентября 2023
Барселона
16.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
5 : 0
Завершен
Бетис
25'
Ж. Феликс
32'
Р. Левандовски
62'
Ф. Торрес
66'
Рафинья
81'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Бетис
Желтая карточка
И. Мартинес
86'
84'
Желтая карточка
Г. Родригес
ГОЛ! 5:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Р. Левандовски
81'
Замена
И. Мартинес
️️️️
А. Кристенсен
76'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Бальде
76'
73'
Желтая карточка
М. Бартра
ГОЛ! 4:0!
Рафинья
Пас отдал
Р. Левандовски
66'
66'
Замена
Г. Родригес
️️️️
М. Рока
66'
Замена
Х. Крус
️️️️
А. Перес
66'
Замена
Родри
️️️️
Иско
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Феликс
64'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Торрес
64'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
О. Ромеу
64'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
62'
46'
Замена
Э. Абде
️️️️
Л. Энрике
46'
Замена
Ф. Вьейтес
️️️️
Р. Силва
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Кристенсен
32'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
О. Ромеу
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
30
Кике Фернандес
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Ассане Диао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
2
Канселу
21
де Йонг
21
Ромеу
6
Гави
14
Торрес
79
Феликс
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
4
Рияд
33
Миранда
21
Рока
5
Альтимира
11
Энрике
22
Иско
12
Виллиан Жозе
22
Перес
3
Бальде
3
Алонсо
3
Алонсо
3
Бальде
15
Кристенсен
26
Мартинес
26
Мартинес
15
Кристенсен
21
Ромеу
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Ромеу
14
Торрес
11
Рафинья
11
Рафинья
14
Торрес
79
Феликс
10
Ямаль
10
Ямаль
79
Феликс
1
Силва
30
Вьейтес
30
Вьейтес
1
Силва
21
Рока
2
Родригес
2
Родригес
21
Рока
22
Иско
10
Родри
10
Родри
22
Иско
22
Перес
19
Крус
19
Крус
22
Перес
11
Энрике
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Энрике
Остались в запасе
Барселона
Бетис
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Марк Касадо
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ЦП
11
Ассане Диао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Марк Касадо
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ЦП
11
Ассане Диао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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