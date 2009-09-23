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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Метц - Валансьен
Метц - Валансьен: обзор матча 23 сентября 2009
Метц
23.09.2009, среда, 20:45
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Метц - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
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Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
0 : 0
12.10.2026
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Франция. Третья лига, 13 тур
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21.11.2026
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05.11.2026
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2 : 1
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Ле-Пюи
Информация о матче
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