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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 мая 2024
Брайтон
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
73'
Д. Далот
88'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Каземиро
88'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
Б. Гилмор
87'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. Балеба
81'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
В. Барко
81'
Замена
А. Фати
️️️️
С. Адингра
81'
75'
Замена
К. Эриксен
️️️️
К. Мэйну
75'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Диалло
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Далот
69'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Амрабат
60'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Б. Фернандеш
59'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Лаллана
57'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Фернандеш
22'
Желтая карточка
С. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-3-2-2
23
Стил
4
Барко
44
Игор
4
Уэбстер
13
Гросс
20
Балеба
7
Модер
7
Адингра
10
Лаллана
18
Уэлбек
9
Педро
3-1-3-3
24
Онана
2
Далот
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
8
Мактоминей
37
Мэйну
4
Амрабат
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
4
Барко
48
Лэмпти
48
Лэмпти
4
Барко
20
Балеба
6
Гилмор
6
Гилмор
20
Балеба
7
Адингра
31
Фати
31
Фати
7
Адингра
10
Лаллана
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Лаллана
4
Амрабат
19
Варан
19
Варан
4
Амрабат
6
Мартинес
35
Эванс
35
Эванс
6
Мартинес
37
Мэйну
24
Эриксен
24
Эриксен
37
Мэйну
16
Диалло
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
19
Хойлунд
8
Фернандеш
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
1
Барт Вербрюгген
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
548
221
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
178
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
Посещаемость:
31662 из 31876 зрителей (99%)
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