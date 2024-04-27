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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 27 апреля 2024
Вест Хэм
27.04.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
43'
Д. Боуэн
77'
М. Антонио
48'
Э. Робертсон
65'
А. Ареоля (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
90'
+1
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Д. Куанса
79'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
В. Эндо
79'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
79'
Замена
М. Салах
️️️️
Л. Диас
ГОЛ! 2:2!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
77'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Т. Соучек
74'
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Ареоля
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
Л. Диас
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Кудус
43'
30'
Желтая карточка
В. Эндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Огбонна
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
18
Гакпо
10
Эллиот
14
Диас
28
Соучек
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
28
Соучек
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
8
Собослаи
8
Собослаи
4
Куанса
14
Диас
10
Салах
10
Салах
14
Диас
3
Эндо
29
Нуньес
29
Нуньес
3
Эндо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
12
28
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
8
10
Офсайды
1
4
Количество передач
266
669
Сейвы
7
7
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
2
14
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
23
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.64
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лондон
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