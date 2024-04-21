Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 21 апреля 2024
Кристал Пэлас
21.04.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 2
Завершен
Вест Хэм
7'
М. Олисе
16'
Э. Эзе
20'
Эмерсон (АГ)
31'
Ж. Матета
64'
Ж. Матета
40'
М. Антонио
89'
Д. Хендерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
89'
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
Д. Хендерсон
85'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Кудус
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
81'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
81'
75'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
75'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Э. Альварес
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
68'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
68'
Желтая карточка
Н. Ахамада
66'
ГОЛ! 5:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
64'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
А. Уортон
61'
46'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
А. Огбонна
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Соучек
45'
+8
Желтая карточка
Т. Соучек
Желтая карточка
Т. Митчелл
45'
+8
40'
ГОЛ! 4:1!
М. Антонио
Пас отдал
Т. Соучек
Желтая карточка
У. Хьюз
39'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Матета
Пас отдал
М. Олисе
31'
27'
Желтая карточка
М. Антонио
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Эмерсон
20'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эзе
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Олисе
Пас отдал
Й. Андерсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
17
Клайн
2
Андерсен
26
Ричардс
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
20
Уортон
8
Ахамада
8
Ахамада
20
Уортон
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
21
Огбонна
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
21
Огбонна
28
Соучек
2
Джонсон
2
Джонсон
28
Соучек
4
Альварес
27
Филлипс
27
Филлипс
4
Альварес
20
Кудус
70
Корне
70
Корне
20
Кудус
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
3
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
9
Офсайды
0
5
Количество передач
635
398
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.47
1.27
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Вест Хэм
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
09:23
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
Вчера, 11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
АПЛ: шансы «Кристал Пэлас» и «Халла» на победу в матче 12-го тура
09:23
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
Вчера, 11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+