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Астон Вилла - Борнмут

20.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Астон Вилла - Борнмут
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
14 тур
2 декабря, суббота 18:00 Борнмут Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
28 тур
18 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 3:0 Борнмут
1 тур
6 августа, суббота 17:00 Борнмут 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Борнмут 2:1 Астон Вилла
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Астон Вилла 1:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла 1:2 Борнмут
1 тур
8 августа, суббота 17:00 Борнмут 0:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
4 раунд
25 января, воскресенье 18:00 Астон Вилла 2:1 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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