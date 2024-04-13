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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 13 апреля 2024
Ноттингем Форест
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
45+1'
М. Гиббс-Уайт
57'
Данило
40'
М. Кунья
62'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Мурильо
90'
+5
Замена
Н. Тавареш
️️️️
О. Эйна
89'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Данило
89'
88'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
П. Сарабия
88'
Замена
Т. Чирева
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
77'
76'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Кунья
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Рейна
71'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Р. Йетс
66'
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Кунья
59'
Замена
У. Буэно
️️️️
Ж. Гомес
59'
Замена
Х. Хванг
️️️️
М. Доэрти
ГОЛ! 2:1!
Данило
57'
52'
Желтая карточка
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Д. Рейна
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Кунья
30'
Желтая карточка
М. Лемина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
31
Том Кинг
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
12
Омобамиделе
5
Мурильо
34
Эйна
8
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
10
Рейна
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-2-1-1
1
Са
3
Килман
24
Тоти
14
Буэно
2
Доэрти
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
20
Дойл
7
Сарабия
10
Кунья
34
Эйна
17
Тавареш
17
Тавареш
34
Эйна
22
Йетс
8
Домингес
8
Домингес
22
Йетс
8
Данило
9
Рибейру
9
Рибейру
8
Данило
10
Рейна
27
Ориги
27
Ориги
10
Рейна
35
Гомес
3
Буэно
3
Буэно
35
Гомес
10
Кунья
12
Траоре
12
Траоре
10
Кунья
27
Семеду
23
Чирева
23
Чирева
27
Семеду
2
Доэрти
7
Хванг
7
Хванг
2
Доэрти
7
Сарабия
63
Фрейзер
63
Фрейзер
7
Сарабия
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Дэниэл Бентли
ВР
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
430
517
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.07
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сити Граунд
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