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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 07 апреля 2024
Манчестер Юнайтед
07.04.2024, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
50'
Б. Фернандеш
67'
К. Мэйну
23'
Л. Диас
84'
М. Салах (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Желтая карточка
Каземиро
90'
+7
Желтая карточка
Антони
90'
+4
Желтая карточка
М. Маунт
90'
+3
89'
Желтая карточка
К. Джонс
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Мэйну
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Салах
Желтая карточка
А. Онана
80'
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Гарначо
80'
Желтая карточка
В. Камбвала
74'
69'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
В. Эндо
68'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
ГОЛ! 2:1!
К. Мэйну
Пас отдал
А. Ван-Биссака
67'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
66'
66'
Замена
Д. Гомес
️️️️
К. Брэдли
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Собослаи
Травма
М. Рэшфорд
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
50'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Нуньес
6'
Желтая карточка
К. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
2
Диогу Далот
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
17
Алехандро Гарначо
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Мохамед Салах
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
4-1-1-1-3
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
53
Камбвала
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
37
Мэйну
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
17
Гарначо
4-1-2-3
1
Келлехер
12
Брэдли
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
14
Диас
17
Гарначо
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Гарначо
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
3
Эндо
10
Эллиот
10
Эллиот
3
Эндо
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
5
2
Всего ударов по воротам
9
28
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
11
Нарушения
9
10
Офсайды
3
2
Количество передач
357
567
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
2
12
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.65
3.57
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
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