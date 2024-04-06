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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 06 апреля 2024
Эвертон
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
45+2'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Бернли
90'
Желтая карточка
С. Берге
84'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
В. Одобер
84'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Ассиньон
84'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Ч. Тэйлор
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
83'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Э. Янг
83'
69'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Я. Брун-Ларсен
67'
Красная карточка
Д. О'Ши
61'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
45'
+2
Желтая карточка
А. Гомеш
45'
Желтая карточка
Д. Тарковски
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Бернли
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
23
Коулмен
20
Гомеш
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
3-1-2-2-2
49
Мурич
22
Ассиньон
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
9
Фостер
27
Фофана
15
Янг
11
Харрисон
11
Харрисон
15
Янг
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
27
Фофана
2
Витиньо
2
Витиньо
27
Фофана
7
Брун-Ларсен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
28
Одобер
18
Тэйлор
11
Амдуни
11
Амдуни
18
Тэйлор
22
Ассиньон
16
Родригес
16
Родригес
22
Ассиньон
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Эвертон - Бернли
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
13
Офсайды
10
1
Количество передач
294
519
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.46
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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