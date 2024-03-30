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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 30 марта 2024
Ньюкасл
30.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 3
Завершен
Вест Хэм
6'
А. Исак (П)
77'
А. Исак (П)
83'
Х. Барнс
90'
Х. Барнс
21'
М. Антонио
45+10'
М. Кудус
48'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Желтая карточка
А. Исак
90'
+4
Вторая желтая
Э. Гордон
90'
+4
90'
+3
Замена
Д. Ингс
️️️️
В. Цоуфал
ГОЛ! 4:3!
Х. Барнс
Пас отдал
Э. Гордон
90'
84'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Х. Барнс
83'
ГОЛ! 3:3!
Х. Барнс
Пас отдал
А. Исак
83'
Желтая карточка
Э. Гордон
80'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Исак
77'
69'
Замена
К. Филлипс
️️️️
М. Антонио
Замена
Х. Барнс
️️️️
М. Альмирон
67'
Замена
Л. Холл
️️️️
Э. Крафт
57'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
57'
Замена
М. Альмирон
️️️️
В. Ливраменто
56'
48'
ГОЛ! 1:3!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Кудус
46'
Замена
Л. Фабиански
️️️️
А. Ареоля
45'
+10
ГОЛ! 1:2!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Боуэн
40'
Желтая карточка
Т. Соучек
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
Л. Пакета
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Ласселлс
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Исак
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-3-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
4
Зума
33
Эмерсон
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
24
Ласселлс
17
Крафт
17
Крафт
24
Ласселлс
Альмирон
11
Барнс
11
Барнс
Альмирон
Крафт
3
Холл
3
Холл
Крафт
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
2
Ливраменто
10
Альмирон
10
Альмирон
2
Ливраменто
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
30
Уорд-Проус
2
Джонсон
2
Джонсон
30
Уорд-Проус
18
Антонио
27
Филлипс
27
Филлипс
18
Антонио
34
Цоуфал
28
Ингс
28
Ингс
34
Цоуфал
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
488
330
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.72
1.3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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