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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Борнмут
Вулверхэмптон - Борнмут: обзор матча 24 апреля 2024
Вулверхэмптон
24.04.2024, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
37'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Борнмут
90'
+3
Желтая карточка
Э. Унал
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
Тоти
90'
+3
87'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Соланке
87'
Замена
Д. Хилл
️️️️
М. Сенеси
81'
Замена
Л. Келли
️️️️
А. Скотт
79'
Красная карточка
М. Керкез
74'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
М. Кунья
69'
Замена
Т. Чирева
️️️️
П. Сарабия
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
64'
Желтая карточка
М. Доэрти
61'
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Дойл
55'
Замена
М. Доэрти
️️️️
С. Буэно
46'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
44'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Семеньо
Желтая карточка
Н. Семеду
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
24
Fletcher Holman
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Са
14
Буэно
24
Тоти
3
Килман
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
20
Дойл
35
Гомес
7
Сарабия
7
Хванг
4-1-3-2
12
Траверс
15
Смит
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
10
Кук
10
Кристи
8
Скотт
19
Клюйверт
19
Соланке
42
Семеньо
14
Буэно
2
Доэрти
2
Доэрти
14
Буэно
35
Гомес
12
Траоре
12
Траоре
35
Гомес
7
Сарабия
23
Чирева
23
Чирева
7
Сарабия
24
Тоти
63
Фрейзер
63
Фрейзер
24
Тоти
20
Дойл
10
Кунья
10
Кунья
20
Дойл
8
Скотт
6
Келли
6
Келли
8
Скотт
5
Сенеси
5
Хилл
5
Хилл
5
Сенеси
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Соланке
19
Унал
19
Унал
19
Соланке
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
24
Fletcher Holman
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
33
Нето
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
24
Fletcher Holman
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
4
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
12
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Количество передач
525
302
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.88
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Мулинекс
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