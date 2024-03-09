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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 09 марта 2024
Манчестер Юнайтед
09.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
12'
Б. Фернандеш (П)
36'
М. Рэшфорд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Замена
В. Камбвала
️️️️
Д. Эванс
89'
88'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
В. Миколенко
Замена
Антони
️️️️
А. Гарначо
83'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
79'
75'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Гарнер
Желтая карточка
С. Мактоминей
69'
61'
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Харрисон
61'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
61'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Рэшфорд
36'
34'
Желтая карточка
А. Дукуре
26'
Желтая карточка
А. Онана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
45
Дермот Ми
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-1-2-3
24
Онана
19
Варан
35
Эванс
29
Линделеф
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
35
Эванс
53
Камбвала
53
Камбвала
35
Эванс
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
17
Гарначо
7
Антони
7
Антони
17
Гарначо
37
Гарнер
15
Янг
15
Янг
37
Гарнер
6
Дукуре
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Дукуре
11
Харрисон
11
Доббин
11
Доббин
11
Харрисон
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
16
Миколенко
9
Шермити
9
Шермити
16
Миколенко
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Алтай Баиндыр
ВР
45
Дермот Ми
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
45
Дермот Ми
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
2
Всего ударов по воротам
15
23
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
11
Офсайды
6
1
Количество передач
477
437
Сейвы
6
6
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.48
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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