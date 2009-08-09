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Расписание матчей
Италия. Кубок
Виченца - Кремонезе
Виченца - Кремонезе: обзор матча 09 августа 2009
Виченца
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виченца - Кремонезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виченца
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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01.11.2026
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17.10.2026
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Мантова
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Информация о матче
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