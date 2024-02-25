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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед: онлайн-трансляция, 24 февраля
Вулверхэмптон
25.02.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
30'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Тоти
90'
+6
Замена
М. Доэрти
️️️️
П. Сарабия
90'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Х. Хванг
85'
82'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
О. Норвуд
82'
Замена
О. МакБарни
️️️️
В. Соуза
82'
Замена
В. Осула
️️️️
Р. Брюстер
Замена
Т. Дойл
️️️️
Р. Айт Нури
77'
72'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
Желтая карточка
Н. Семеду
72'
72'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Я. Ларуки
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Р. Айт Нури
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
4
Олли Арбластер
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Нету
7
Сарабия
7
Хванг
3-4-1-1-1
13
Грбич
76
Ларуки
6
Трасти
15
Ахмедходжич
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
14
Робинсон
10
Норвуд
24
Макэйти
10
Брюстер
7
Сарабия
2
Доэрти
2
Доэрти
7
Сарабия
7
Хванг
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Хванг
21
Айт Нури
20
Дойл
20
Дойл
21
Айт Нури
76
Ларуки
23
Осборн
23
Осборн
76
Ларуки
10
Норвуд
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Норвуд
10
Брюстер
10
Осула
10
Осула
10
Брюстер
5
Соуза
9
МакБарни
9
МакБарни
5
Соуза
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
4
Офсайды
1
0
Количество передач
595
336
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.58
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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